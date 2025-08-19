Halálos baleset az autópályán - Vádat emeltek a tragédiát okozó sofőr ellen

A vádirat szerint a 22 éves román férfi 2024 augusztusában Németországból tartott haza, Romániába egy mikrobusszal. A buszban rajta kívül még heten utaztak, akik nem használták a biztonsági övet. A sofőr az M15-ös autópályán, az M1-es autópálya irányába haladt a reggeli órákban, mikor fáradtságából eredő tompultsága olyan mértékűre fokozódott, hogy a kisbusz legalább 2,5 – 3,0 másodpercre irányítás nélkül maradt. A jármű 122-129 km/h sebességgel áthaladt a leállósávba, ahol nekiütközött az ott műszaki hiba miatt várakozó kamionnak. Az ütközéstől a kisbusz az árokba csapódott, ketten vesztették életüket a halálos balesetben.

Halálos baleset - Biztonsági övvel megmenthető lett volna az életük. Fotó: Kisalföld-archív

Öt évre is börtönbe kerülhet a halálos baleset okozása miatt

Az utasok közül további három személy szenvedett maradandó, súlyos sérüléseket egy személy pedig könnyebben sérült. A beszerzett szakvélemény szerint ha a sértettek használták volna a biztonsági övet, nem haltak volna bele a sérüléseikbe. Az ügyészség az elkövetőt halálos baleset okozásával vádolta meg, akár öt évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyben a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fog döntést hozni.