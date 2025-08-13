Dolgozatot kell írnia a győri diáknak - Nyilvános kivégzésre készült mielőtt lecsapott a TEK

Dr. Gál Katalin, a Győri Járási Ügyészség megbízott vezető ügyésze és sajtószóvivője lapunknak megerősítette, hogy a TEK, a nyomozóhatósággal közösen csapott le a 15 éves győri diákra, aki arra tett kijelentést a közösségi médiafelületén, hogy nyilvános kivégzést fog véghez vinni. Maga vállalkozott az általa megjelölt csoportok megölésére.

A főügyészség felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a nyilvános kivégzésre készült győri diákot.

Dr. Lichy József a fiatal védője lapunknak korábban elmondta, hogy ügyfelével beismerő vallomást fognak tenni. Az ügyben megkerestük a hatóságot. - A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt a 2009-es születésű fiatalkorú elkövetővel szemben 3 év feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. Az ügyészség megállapította, hogy a felfüggesztés ideje alatt az elkövető pártfogó felügyelet alatt áll. Magatartási szabályként többek között előírták, hogy a győri diák írjon egy 10.000 karakteres fogalmazást arról, hogy mit jelent számára a béke és az együttélés, milyen hatással volt a cselekménye önmagára és a családjára - adta tájékoztatásul az ügyészség szóvivője. A döntés jogerős.

Úgy értesültünk, hogy a fogalmazás megírása mellett pszichoterápiás kezelésen is részt kell vennie fiúnak, illetve törekednie kell a tanulmányai folytatására. A pártfogó felügyelőnek meg kell mutatnia minden közösségimédia-oldalát, megosztásait, kommentjeit, viszont nem tölthet le és nem használhat titkosított kommunikációs alkalmazásokat.

Jövőben teljesen átláthatónak kell lennie a szörnyű dolgokra készülő diáknak.

Győri diák angolul és magyarul írta a fenyegetést

A győri diák az életellenes cselekménnyel három közösséget akart megcélozni, a muszlimokat, a feketéket és az LMBTQ tagjait. Kilátásba helyezte azt is, hogy másnap, azaz február 1-jén tettét a televízió híradója is közvetíteni fogja. Az üzeneteket részben magyarul, részben angolul írta.

Elmeállapotával kapcsolatban pszichológiai és pszichiáteri szakvélemény is készül, hogy megállapítsák szenved-e elmezavarban.

Lefoglalták a diák laptopját is

A győri rajtaütést követően a hatóságok a fiú otthonában házkutatást végzett, informatikai eszközöket és adathordozókat foglaltak le.