Baleset
45 perce
Frontális karambol Gyömöre és Kiskajár között - útlezárás
A 8306-os utat lezárták.
Frontálisan ütközött össze két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gyömöre és Kiskajárt összekötő, 8306-os út 16-os kilométerszelvényénél. A győri hivatásos és a győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.
