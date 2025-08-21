Frontális karambol Gyömöre és Kiskajár között - útlezárás

Frontálisan ütközött össze két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gyömöre és Kiskajárt összekötő, 8306-os út 16-os kilométerszelvényénél. A győri hivatásos és a győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu