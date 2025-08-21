augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Frontális karambol Gyömöre és Kiskajár között - útlezárás, frissítve

Címkék#frontális ütközés#baleset#rendőrség#frontális baleset

A 8306-os utat lezárták.

Kisalföld.hu
Frontális karambol Gyömöre és Kiskajár között - útlezárás, frissítve

13:46: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy csecsemőt további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak a mentők kórházba.

Előzmény

Frontálisan ütközött össze két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gyömöre és Kiskajárt összekötő, 8306-os út 16-os kilométerszelvényénél. A győri hivatásos és a győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu