Frontális karambol Gyömöre és Kiskajár között - útlezárás, frissítve

13:46: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy csecsemőt további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak a mentők kórházba.

Előzmény

Frontálisan ütközött össze két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gyömöre és Kiskajárt összekötő, 8306-os út 16-os kilométerszelvényénél. A győri hivatásos és a győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.