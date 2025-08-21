Baleset
1 órája
Frontális karambol Gyömöre és Kiskajár között - útlezárás, frissítve
A 8306-os utat lezárták.
13:46: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy csecsemőt további vizsgálatok és megfigyelések céljából szállítottak a mentők kórházba.
Előzmény
Frontálisan ütközött össze két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gyömöre és Kiskajárt összekötő, 8306-os út 16-os kilométerszelvényénél. A győri hivatásos és a győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre