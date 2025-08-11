augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

19°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozgott

1 órája

Erős földrengés rázta meg Törökországot - Több sérült

Címkék#tartomány#földrengés törökország#Törökország#belügyminiszter#földrengés

Többen megsérültek egy földrengésben Törökország nyugati részén.

Kisalföld.hu

Legalább hárman megsérültek a Törökország nyugati részét vasárnap este megrázó, 6,1-es erősségű földrengésben - közölték a török hatóságok.

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földmozgás fészke Balikesir tartomány Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett.

Ali Yerlikaya török belügyminiszter legalább három sérültről számolt be a CNN Türk hírtelevíziónak nyilatkozva. Mint mondta, ezen felül igyekeznek felvenni a kapcsolatot romok alá szorult másik két emberrel is. A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni, mentőegységek eddig egy embert mentettek ki a törmelék alól.

Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak.

Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások. Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu