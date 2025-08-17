Kékfény
54 perce
Ön látta Albertet? 19 éves foglyot keresnek a győri rendőrök - fotó
2006-os születésű fiatalembert keresnek a győri rendőrök.
A Police.hu oldalán közzétett információk alapján Albertet fogolyszökés miatt keresik a rendőrök. Az, hogy mit követett el a gyanúsított, nem adott ki bővebb információkat a rendőrség.
Körözés fogolyszökés miatt
Albertet augusztus másodika óta körözik a győri rendőrök.
