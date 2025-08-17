Ön látta Albertet? 19 éves foglyot keresnek a győri rendőrök - fotó

A Police.hu oldalán közzétett információk alapján Albertet fogolyszökés miatt keresik a rendőrök. Az, hogy mit követett el a gyanúsított, nem adott ki bővebb információkat a rendőrség.

Fogolyszökés miatt nyomoznak a győri rendőrök, 19 éves fiatalembert keresnek szerte a városban. Fotó: Kisalföld-archívum

Körözés fogolyszökés miatt

Albertet augusztus másodika óta körözik a győri rendőrök.