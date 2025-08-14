augusztus 14., csütörtök

Megelőzés

6 órája

Rendőrök és diákok figyelmeztették az autósokat Kapuváron

Címkék#biztonság#diák#rendőrség#Kapuvár

A turisztikai szezon felfutásával megnövekedett a forgalom Kapuváron és környékén, ami a közterületeken parkoló gépjárművek számában is jelentkezik.

Kisalföld.hu

Ennek apropóján a rendőrség a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok bevonásával bűnmegelőzési akciót indított a gépkocsilopások és -feltörések megelőzésére. 

figyelmeztetés
Figyelmeztették a parkoló autósokat a rendőrök és a diákok Kapuváron. Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei rendőrség közösségi oldala

A rendőrök jó visszajelzéseket kaptak a lakosságtól és a turistáktól egyaránt. Sokan értékelték, hogy személyesen figyelmeztették őket, többen elmondták, hogy ennek hatására jobban odafigyelnek autóik biztonságára - írta közösségi oldalán a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség.

Forrás: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség közösségi oldala

 

