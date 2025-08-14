Rendőrök és diákok figyelmeztették az autósokat Kapuváron

Ennek apropóján a rendőrség a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok bevonásával bűnmegelőzési akciót indított a gépkocsilopások és -feltörések megelőzésére.

Figyelmeztették a parkoló autósokat a rendőrök és a diákok Kapuváron. Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei rendőrség közösségi oldala

A rendőrök jó visszajelzéseket kaptak a lakosságtól és a turistáktól egyaránt. Sokan értékelték, hogy személyesen figyelmeztették őket, többen elmondták, hogy ennek hatására jobban odafigyelnek autóik biztonságára - írta közösségi oldalán a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség.