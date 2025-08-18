Felfordult egy autó Bana és Bábolna között - forgalmi akadály

Felborult egy gépkocsi Bana és Bábolna között, a 8136-os út 30-as kilóméterszelvényénél. A járműben ketten utaztak. Az ácsi és a nagyigmándi önkormányzati, valamint a banai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre értek, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt.