Baleset

1 órája

Felfordult egy autó Bana és Bábolna között - forgalmi akadály

Forgalmi akadályt okoz a jármű az érintett útszakaszon.

Felfordult egy autó Bana és Bábolna között - forgalmi akadály

Felborult egy gépkocsi Bana és Bábolna között, a 8136-os út 30-as kilóméterszelvényénél. A járműben ketten utaztak. Az ácsi és a nagyigmándi önkormányzati, valamint a banai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre értek, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt.

 

