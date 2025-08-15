Felborult egy autó Mosonújhely és Mecsér között

Árokba hajtott és ott a tetején állt meg egy személykocsi a 1402-es úton, Mosonújhely és Mecsér között. A járműben csak a sofőr utazott, őt egy szabadnapos tűzoltó segítette ki az autóból. A sofőrhöz mentő érkezett. A műszaki mentést a lébényi hivatásos tűzoltók végzik – írja a Katasztrófavédelem.