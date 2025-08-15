Ismerje meg az FBI ügynököt, aki lebuktatta a fenyegető győri diákot

A Magyarországon szolgáló amerikai szövetségi ügynökök egyike, hosszas egyeztetés után, egy exkluzív interjú erejéig bemutatja az FBI és a Nemzeti Nyomozó Iroda 25 éve tartó, gyümölcsöző együttműködésének lényegét, annak emlékezetes pillanatait, ahogy saját magyarországi tartózkodásának emlékezetes momentumait is, mielőtt, mandátuma lejártával, hazatérne az Egyesült Államokba.

Az FBI ügynök, aki számos akcióban részt vett hazánkban.

A Zsaru Magazin nagyinterjú a Magyarországon dolgozó FBI ügynökkel

– Milyen mértékben fedi egymást a televízió elképzelt világában és a valóságban egy FBI-ügynök napi munkája?

– Jobban, mint elsőre gondolnánk. Ahogy a bűnügyi sorozatokban, mozifilmekben is láthatjuk, a bűnözés mára teljesen nemzetközivé vált, különösképpen az összetett bűncselekmények esetében. Erre itt egy jó példa: megeshet, hogy egy nagyon kidolgozott csalással találkozunk, ami egy adott országból ered, de az összes célba vett áldozat más államban él. Ha egy ilyen csalás sikeres, a törvénytelenül megszerzett pénz sok banki rendszeren átfut, míg eljut a bűnözőkig. Ez a helyzet számos olyan kihívás elé állítja a bűnüldöző szerveket, amikhez hasonlókat a filmekben is látunk. Az, hogy egy ilyen összetett nemzetközi bűnhálózatot leleplezzünk, magas szintű problémamegoldó képességet, csapatmunkát és együttműködést követel.

– Hogyan dolgoznak együtt az FBI ügynökei a magyar kollégáikkal?

– Számos bűnüldöző szervezettel dolgozunk együtt a világ szinte minden pontján, de nem minden esetben hozunk létre állandó munkacsoportot. Magyarország kapcsán egyedülálló a helyzet, hiszen, együttműködve a magyar rendőrséggel, azon belül is a Nemzeti Nyomozó Irodával, már 2000-ben létrehoztunk itt egy állandó egységet, így ez az egység számít az FBI legrégebbi európai bűnüldöző egységének. Tartottunk is egy kis, zárt körű ünnepséget, megünnepelve 25 éves fennállását. Ebben az egyedülálló együttműködési keretrendszerben nemcsak arra vagyunk képesek, hogy megosszuk a bűnüldözési információkat, hírszerzési eredményeket egymással, de a régóta fennálló kapcsolatrendszernek hála gyorsan reagáljunk a felbukkanó új kihívásokra is.