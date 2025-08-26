Vulkán
42 perce
Hamut szór Szicílián az Etna
Az ETna kitörése miatt figyelmeztetést adtak ki.
Hétfőn késő este ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki. Európa legnagyobb tűzhányója, a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát.
A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van. A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára mintegy két hete, augusztus 10-én tört ki.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre