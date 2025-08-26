augusztus 26., kedd

Vulkán

42 perce

Hamut szór Szicílián az Etna

Az ETna kitörése miatt figyelmeztetést adtak ki.

Kisalföld.hu

Hétfőn késő este ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki. Európa legnagyobb tűzhányója, a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát.

etna
Az Etna kitörése miatt figyelmeztetést adtak ki az olasz hatóságok - Illusztráció: pixabay

A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van. A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára mintegy két hete, augusztus 10-én tört ki.

 

