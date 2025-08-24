augusztus 24., vasárnap

Eltűnt személyt keresnek – az abdai polgármester felhívása

Közösségi oldalán osztotta meg Szabó Zsolt abdai polgármester, hogy eltűnt egy fiatal hölgy, őt keresik.

"Kunszigetről tegnap 17 óra körül indult el egy helyi, 30 év körüli hölgy kerékpárral a Duna partra. Kékes zöld (türkiz) női kerékpárral közlekedett. Ruházata fehér blúz és rövidnadrág, fején kék-fehér baboskendő volt. A nála lévő mobiltelefon utolsó – nem kellően pontosan behatárolható – helyzetét az abdai Rábca-zsilip környékén jelezte. Kérem, aki az útba indulása óta az érintett területen esetleg látta vagy bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban az jelentkezzen!" – írta oldalán Szabó Zsolt. A kommentekben fotó is található az eltűnt nőről.

 

