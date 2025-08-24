Eltűnt személyt keresnek – az abdai polgármester felhívása

"Kunszigetről tegnap 17 óra körül indult el egy helyi, 30 év körüli hölgy kerékpárral a Duna partra. Kékes zöld (türkiz) női kerékpárral közlekedett. Ruházata fehér blúz és rövidnadrág, fején kék-fehér baboskendő volt. A nála lévő mobiltelefon utolsó – nem kellően pontosan behatárolható – helyzetét az abdai Rábca-zsilip környékén jelezte. Kérem, aki az útba indulása óta az érintett területen esetleg látta vagy bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban az jelentkezzen!" – írta oldalán Szabó Zsolt. A kommentekben fotó is található az eltűnt nőről.