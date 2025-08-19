59 perce
13 éve veszett nyoma a kapuvári asszonynak, azóta nem ad életjelet magáról
Tizenhárom éve veszett nyoma a Szalai Imre Istvánnénak. Az eltűnt kapuvári asszonyt azóta is keresi a rendőrség.
Mint az a police-hu oldalon oldalon olvasható: 2012 májusában veszett nyoma Szalai Imre Istvánnénak. Az eltűnt kapuvári asszonyt azóta is keresi a rendőrség, aki 156-160 cm magas, közepes testalkatú, vállig érő hullámos haja van és részleges műfogsort visel.
Mint ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: az asszony eltűnésének idején világoskék széldzsekit, fehér cipőt, fehér, vagy világos kék pólót és fehér vagy drapp rövidnadrágot viselt. Körözést elrendelő szerv a Kapuvári Rendőrkapitányság.
