13 éve veszett nyoma a kapuvári asszonynak, azóta nem ad életjelet magáról

Mint az a police-hu oldalon oldalon olvasható: 2012 májusában veszett nyoma Szalai Imre Istvánnénak. Az eltűnt kapuvári asszonyt azóta is keresi a rendőrség, aki 156-160 cm magas, közepes testalkatú, vállig érő hullámos haja van és részleges műfogsort visel.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock / Forrás: MW / Archív

Mint ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: az asszony eltűnésének idején világoskék széldzsekit, fehér cipőt, fehér, vagy világos kék pólót és fehér vagy drapp rövidnadrágot viselt. Körözést elrendelő szerv a Kapuvári Rendőrkapitányság.

Az asszonyról készült kitakarás nélküli fotót itt nézheted meg!