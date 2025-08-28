augusztus 28., csütörtök

Keresik a rendőrök

59 perce

Eltűnt férfit keresnek a rendőrök, két hete nem találják

Címkék#bábolna#rendőr#eltűnt#férfi

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nyári Dezső eltűnése kapcsán. A 65 éves férfi augusztus 13-án Bábolnáról ismeretlen helyre távozott.

Kisalföld.hu

Körözést adott ki a rendőrség, nem találják a férfit már több, mint két hete. Az eltűnt férfiról részleteket is megosztottak. Nemrégiben egy eltűnt abdai hölgyet kerestek, akit sikerült megtalálni.

eltűnt férfi
Eltűnt férfit keresnek a rendőrök, Bábolnáról tűnt el a 65 éves Dezső.

Eltűnt férfi megtalálásában kérnek segítséget

Nyári Dezső 

  • 170 cm magas, 
  • vékony testalkatú, 
  • körülbelül 70 kg súlyú, 
  • őszülő hajú, 
  • barna szemű, 
  • és bal fülében fülbevalót visel. 

Eltűnésekor kék pólót és farmernadrágot viselt.

A férfiról a képet a rendőrség oldalán ITT>> megnézheti.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

