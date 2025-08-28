1 órája
Eltűnt férfit keresnek a rendőrök, két hete nem találják
A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nyári Dezső eltűnése kapcsán. A 65 éves férfi augusztus 13-án Bábolnáról ismeretlen helyre távozott.
Körözést adott ki a rendőrség, nem találják a férfit már több, mint két hete. Az eltűnt férfiról részleteket is megosztottak. Nemrégiben egy eltűnt abdai hölgyet kerestek, akit sikerült megtalálni.
Eltűnt férfi megtalálásában kérnek segítséget
Nyári Dezső
- 170 cm magas,
- vékony testalkatú,
- körülbelül 70 kg súlyú,
- őszülő hajú,
- barna szemű,
- és bal fülében fülbevalót visel.
Eltűnésekor kék pólót és farmernadrágot viselt.
A férfiról a képet a rendőrség oldalán ITT>> megnézheti.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.