Eltűnt férfit keresnek a rendőrök, két hete nem találják

Körözést adott ki a rendőrség, nem találják a férfit már több, mint két hete. Az eltűnt férfiról részleteket is megosztottak. Nemrégiben egy eltűnt abdai hölgyet kerestek, akit sikerült megtalálni.

Eltűnt férfit keresnek a rendőrök, Bábolnáról tűnt el a 65 éves Dezső.

Eltűnt férfi megtalálásában kérnek segítséget

Nyári Dezső

170 cm magas,

vékony testalkatú,

körülbelül 70 kg súlyú,

őszülő hajú,

barna szemű,

és bal fülében fülbevalót visel.

Eltűnésekor kék pólót és farmernadrágot viselt.

A férfiról a képet a rendőrség oldalán ITT>> megnézheti.