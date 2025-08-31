2 órája
Eltűnt emberek Győr-Moson-Sopronban: arcok, akiket több évtizede keresnek + fotókkal
Családi tragédiák és megmagyarázhatatlan eltűnések kísértik a megye hétköznapjait. Van, aki születésnapja után, más Újév napján tűnt el – köztük olyanok, akiket már évtizedek óta hiába keresnek. Az eltűnt emberek emléke ma is él: nevük őrzi a reményt, hátha egyszer valaki megtöri a csendet.
Ahogy a Kisalföld.hu is korábban beszámolt róla, az eltűnt emberek ügye Győr-Moson-Sopron megyében évtizedek óta nyomasztja a közvéleményt. Az elhallgatott történetek mögött családok várakozása, feldolgozatlan fájdalma húzódik meg, akik még mindig bíznak abban, hogy egyszer választ kapnak a kérdésre: mi történt szeretteikkel.
Eltűnt emberek Győr-Moson-Sopronban
Kedves ünnep, tragikus eltűnés
Nagy András Imre és Csicsai Józsefné is tragikus módon tűnt el: egyikük névnapja után, másikuk valószínűleg egy hétvégi családi rendezvény után vált láthatatlanná. Azóta sem tértek vissza.
Örökre maradt az üresség
Tankovics Árpád és Tóth István esete különösen fájó: 30 éve veszett nyomuk, a hatóság sokáig kutatta őket, sajnos eredménytelenül.
Podnar Jakob, szerb állampolgár, valamint Dan Gyula ügye is megdöbbentő, hiszen egyik napról a másikra váltak kámforrá – családjuk ma is várja, hogy előkerüljenek.
A rendőrség továbbra is várja a bejelentéseket, hiszen bármilyen apró információ segíthet abban, hogy egyszer fény derüljön a több évtizedes rejtélyekre.
A police.hu ONLINE KÖRÖZÉSI ADATBÁZISÁBAN ma is szerepelnek:
- Nagy András Imre
- Csicsai Józsefné
- Tankovics Árpád
- Tóth István
- Podnar Jakob
- Dan Gyula
A hatóság kér mindenkit: ha felismer valakit vagy akár apró részlettel is tud segíteni, azonnal jelezze.
Összefogás és remény a csendben
Az eltűnt emberek történetei Győr-Moson-Sopron megyében ma is nyitott sebek. Évtizedek múltán is ott marad a kérdés: hová tűntek, mi történt velük, és lesz-e valaha válasz, amely megnyugvást hoz a családoknak?
Kattintson galériánkra, ahol az eltűnt emberek fényképei is megtekinthetők – hiszen olykor egyetlen felismerés is elég lehet ahhoz, hogy egy rejtély megoldódjon!
Eltűnt emberek Győr-Moson-Sopron megyéből – néhányukat már több mint 25 éve keresik