Egymást követik a balesetek az M1-esen

A délelőtti balesetek után további két helyszínen ütköztek autók.

A baleset miatt torlódásra kell számítani.

Baleset történt az M1 országhatár felé vezető oldalán az 56 km-nél. A forgalom egy sávon halad, 3 km torlódás alakult ki Győr irányába – tájékoztatott az MKIF Zrt.

Korábban Győr térségében két személyautó ütközött össze a 123-as km-nél a torlódás jelenleg 3 km – írta az Útinform.
 

