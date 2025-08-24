Egymást követik a balesetek az M1-esen

Baleset történt az M1 országhatár felé vezető oldalán az 56 km-nél. A forgalom egy sávon halad, 3 km torlódás alakult ki Győr irányába – tájékoztatott az MKIF Zrt.

Korábban Győr térségében két személyautó ütközött össze a 123-as km-nél a torlódás jelenleg 3 km – írta az Útinform.

