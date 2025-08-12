Baleset
36 perce
Egymásnak ütközött két autó Tényőn - Félpályán halad a forgalom
A Győri utcába vonultak a tűzoltók.
Karambolozott két személyautó Tényőn, a Győri utcában, a Petőfi Sándor utca közelében. A győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben egy-egy ember utazott. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.
