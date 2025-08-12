augusztus 12., kedd

Baleset

2 órája

Egymásnak ütközött két autó Tényőn - Félpályán halad a forgalom

A Győri utcába vonultak a tűzoltók.

Egymásnak ütközött két autó Tényőn - Félpályán halad a forgalom

Karambolozott két személyautó Tényőn, a Győri utcában, a Petőfi Sándor utca közelében. A győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben egy-egy ember utazott. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.

