Egymásba rohant két személykocsi Répcevisen, a kerítés is kidőlt

Egymásba rohant két személykocsi Répcevisen, a Devich utcában. Az egyik autó egy családi ház kerítését is kidöntötte. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A helyszínre elsőként a helyi és a peresznyei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, majd a csepregi önkormányzati egység is megérkezett. A tűzoltók áramtalanítottak - írja a Katasztrófavédelem.