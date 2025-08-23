Baleset
36 perce
Egymásba rohant két személykocsi Répcevisen, a kerítés is kidőlt
Két autó karambolozott, az egyik kerítést is döntött.
Egymásba rohant két személykocsi Répcevisen, a Devich utcában. Az egyik autó egy családi ház kerítését is kidöntötte. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A helyszínre elsőként a helyi és a peresznyei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, majd a csepregi önkormányzati egység is megérkezett. A tűzoltók áramtalanítottak - írja a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre