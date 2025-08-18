augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Baleset

1 órája

Egy kamion és egy furgon karambolozott a 81-esen Töltéstavánál, lezárták a főutat

A közlekedési baleset hétfőn kora reggel történt a 81-es főúton.

Kisalföld.hu
08:35: Az Országos Mentőszolgálat portálunkat arról értesítette: a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Korábban: A 81-es főúton, Töltéstava térségében egy kamion és egy furgon ütközött össze – írja az Útinform.

A 76-os km-nél a főutat lezárták, a forgalmat megállították. 

 

