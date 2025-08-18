Baleset
1 órája
Egy kamion és egy furgon karambolozott a 81-esen Töltéstavánál, lezárták a főutat
A közlekedési baleset hétfőn kora reggel történt a 81-es főúton.
08:35: Az Országos Mentőszolgálat portálunkat arról értesítette: a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
Korábban: A 81-es főúton, Töltéstava térségében egy kamion és egy furgon ütközött össze – írja az Útinform.
A 76-os km-nél a főutat lezárták, a forgalmat megállították.
