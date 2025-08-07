augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

17°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

44 perce

Nem kímélte a tűz a csicsói kolostort

Címkék#tűz#gróf#láng#kultúrház#kolostor#szerzetes

Szerzetesek rohantak, amerre tudtak Csicsón. Egy robbanás hallatszott a csicsói kolostornál.

Kisalföld.hu

A robbanásra egy családi ház riasztója is beindult, ami sokakat felvert álmukból. A körülbelül öt évvel ezelőtt teljesen felújított csicsói kolostort Kálnoky Alajos gróf ajándékozta a plébániának, melyben azóta is szerzetesek élnek – írja az Újszó.

Egy robbanás hallatszott a csicsói kolostornál.
Egy robbanás hallatszott a csicsói kolostornál.
Forrás: ujszo.com

A csicsói kolostor égett

Helyi önkéntes tűzoltóink 5-6 fővel 15 percen belül a helyszínre érkeztek, akik elkezdték az oltást és a szomszéd épületek hűtését is. Így meg tudták állítani a tűz további terjedését, ezért a templomunk és a környező épületek is megmaradtak

– osztotta meg a polgármester. Őt éjjel fél 2-kor értesítették a tűzről, majd azonnal a helyszínre sietett és kinyitotta a kultúrházat, hogy biztosítsanak a kimenekült szerzeteseknek és a tűzoltóknak teát, kávét, vizet, mindazt, amire szükségük van.

A tetőszerkezeten kívül az ingatlan hátsó része is kigyulladt, köztük a beépített szigetelőanyagok és a belső burkolatok is, egy-egy plafonelem is leszakadt és a lakótérben terült szét. Az épület építésekor még nem használtak betonfödémet, ezért az is könnyebben megadta magát. Az irodát, az étkezőt és a konyhát nem érték el a lángok, de a lezúduló víz és a plafon romjai jelentős mértékben megrongálták ezt az épületrészt is.

További részletek a szerzetesek sorsáról az ujszo.com-on.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu