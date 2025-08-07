Nem kímélte a tűz a csicsói kolostort

A robbanásra egy családi ház riasztója is beindult, ami sokakat felvert álmukból. A körülbelül öt évvel ezelőtt teljesen felújított csicsói kolostort Kálnoky Alajos gróf ajándékozta a plébániának, melyben azóta is szerzetesek élnek – írja az Újszó.

Egy robbanás hallatszott a csicsói kolostornál.

Forrás: ujszo.com

A csicsói kolostor égett

Helyi önkéntes tűzoltóink 5-6 fővel 15 percen belül a helyszínre érkeztek, akik elkezdték az oltást és a szomszéd épületek hűtését is. Így meg tudták állítani a tűz további terjedését, ezért a templomunk és a környező épületek is megmaradtak

– osztotta meg a polgármester. Őt éjjel fél 2-kor értesítették a tűzről, majd azonnal a helyszínre sietett és kinyitotta a kultúrházat, hogy biztosítsanak a kimenekült szerzeteseknek és a tűzoltóknak teát, kávét, vizet, mindazt, amire szükségük van.

A tetőszerkezeten kívül az ingatlan hátsó része is kigyulladt, köztük a beépített szigetelőanyagok és a belső burkolatok is, egy-egy plafonelem is leszakadt és a lakótérben terült szét. Az épület építésekor még nem használtak betonfödémet, ezért az is könnyebben megadta magát. Az irodát, az étkezőt és a konyhát nem érték el a lángok, de a lezúduló víz és a plafon romjai jelentős mértékben megrongálták ezt az épületrészt is.

