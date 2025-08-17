Meghalt a terepfutó a borsodi Cserépfalunál

Holtan találtak rá egy terepfutó verseny szombaton eltűnt résztvevőjére vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cserépfalunál - közölte a boon.hu.

Janasóczki Attila elmondta, a 30-as éveiben járó férfi a szombati versenyen nem érkezett be a célba, a rendőrség ezért még aznap délután megkezdte a keresését, holttestére másnap, a falu határában találtak rá. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült föl, a haláleset körülményeit a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálja - tette hozzá a szóvivő.

A boon.hu cikke szerint a futó augusztus 16-án tűnt el, a rendőrség nagy erőkkel kereste, s mire megtalálták, már megtörtént a tragédia.