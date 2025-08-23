Óvatosan az utakon
1 órája
Balesettel kezdődött a hétvége az M1-esen
Szombaton is törtét baleset az M1-es autópályán.
A baleset miatt torlódásra kell számítani.
Két személyautó ütközött össze az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében. A 18-as km-nél a középső sávot lezárták. A torlódás 4-5 km-es – írja oldalán az Útinform.
