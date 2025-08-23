augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosan az utakon

1 órája

Balesettel kezdődött a hétvége az M1-esen

Címkék#Hegyeshalom#m1#Biatorbágy#Útinform#baleset#autópálya

Szombaton is törtét baleset az M1-es autópályán.

Kisalföld.hu
Balesettel kezdődött a hétvége az M1-esen

A baleset miatt torlódásra kell számítani.

Fotó: Illusztráció

Két személyautó ütközött össze az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében. A 18-as km-nél a középső sávot lezárták. A torlódás 4-5 km-es – írja oldalán az Útinform.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu