Csorna térségében baleset történt az M86-os autóúton, torlódásra kell számítani

Mindkét oldalon szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M86-os autóút 147-es kilométerszelvényénél, Csorna térségében. A Mosonmagyaróvár felé vezető irányban történt a baleset. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járműben négyen utaztak. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a csornai hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is megérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.

