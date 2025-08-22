augusztus 22., péntek

Torlódásra kell számítani

1 órája

Csorna térségében baleset történt az M86-os autóúton, torlódásra kell számítani

Egy sávon halad a forgalom az M86-os autóúton, Csorna térségében. Szalagkorlátnak ütközött egy jármű.

Mindkét oldalon szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M86-os autóút 147-es kilométerszelvényénél, Csorna térségében. A Mosonmagyaróvár felé vezető irányban történt a baleset. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járműben négyen utaztak. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a csornai hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is megérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.

Csorna térségében történt a baleset, az M86-oson torlódásra kell számítani.

 

 

