Baleset
1 órája
60 éves férfi sérült - Motoros és autós ütközött az M85-ös és a 84-es csomópontjában Sopronnál
Az M85-ös és a 84-es főút csomópontjának közelében egy autó és egy motor karambolozott hétfőn délután.
Úgy tudjuk, hátulról belerohant egy személykocsiba egy motorkerékpár a 84-es főút 126-127-es kilométere között. Az M85–84-es főút csomópontjánál történt balesethez a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A karambol miatt az érintett útszakaszt egy időre lezárták - írta a katasztrófavédelem.
A helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba
- közölte Magyar Luca Zsuzsanna, kommunikációs szervező.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre