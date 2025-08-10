1 órája
Gönyűi késelés, lebukott rollertolvaj, vasúti baleset - Többen sérültek meg, kerültek kórházba a héten
Több közlekedési baleset is történt a héten Győr-Moson-Sopron útjain. A balesetek során többen megsérültek, kerültek kórházba.
Hétfőn szelektív hulladékgyűjtő sziget lángolt Révfaluban, a Hédervári úton, a Bon Appetit étterem mellett. A tűzoltók, a helyszínre érkezést követően gyorsan eloltottak a lángokat. Ugyancsak hétfőn, közvilágítási oszlopnak ütközött egy kisteherautó Győrben, a Báthori út és a Szövetség utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a járművet. A baleset helyszínéről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba
Balesetek, tűzesetek
Kedden, megrázó újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnalban történt vérengzés kapcsán. A gönyűi késelés elkövetőjének nem csak otthon, de az iskolában is gondjai lehettek. Kristóf a tettéért, a kora miatt maximum 4 év javítóintézeti nevelést kaphat. Hétfőn számoltunk be a gönyűi késelésről: Egy 13 éves fiú vasárnap éjjel kést ragadott és kisebb vérengzést rendezett szülői házában. Édesanyját és nagymamáját sebesítette meg több késszúrással, majd maga jelentette az esetet a rendőrségnek. A mentők a helyszínre érve 47, illetve 68 éves áldozatot életben találták - életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel kerültek kórházba. Életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. A fiút elfogták, és hétfőn le is tartóztatták, jelenleg javítóintézetben várja az ügy folytatását. Az esetről a fiú, Kristóf édesapja reggelig mit sem tudott, épp a munkából ért haza, amikor a helyszínen szembesült kisebbik gyermeke tettéről.
- Megrázó események Gönyűn
- Csúnya balesetek
- Frontális ütközés
Szerdán arról írtunk portálunkon, hogy pár óra alatt lebukott egy rollertolvaj Sopron környékén. Egy férfi a lövői vasútállomásról vitt el egy elektromos rollert. A rendőrök rövid időn belül gyanúsítottként hallgatták ki.
Ugyancsak szerdán letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 8136-os út 40-es kilométerénél, Bőny külterületén. A gépkocsi az oldalára borult. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
Mint arról mi is beszámoltunk, szerdán két autó ütközött frontálisan Jobaházánál, többen kórházba kerültek. A csúnya balesetben két személyautó karambolozott. Az egyik Jobaháza felől érkezett és feltehetően a gyorsforgalmi autóútra akart a vezetője felkanyarodni. Ám, Farád felől is akkor ért oda az Opel és a két jármű összeütközött. Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy 40 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban, míg egy 50 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Pénteken vonat és személyautó ütközött Bakonyszentlászló és Fenyőfő között Vinyénél. A balesetről a Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület közölt fotókat és azt írták, a személyautót vezető hölgy sértetlenül kiszállt. A helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.
Szombaton átszakította a belső szalagkorlátot egy kamion az M1-es autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Mosonmagyaróvár felé vezető irányban. A baleset következtében a törmelék a Budapest felé tartó pályatestre is átszóródott. A lébényi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálat portálunk kérdésére elmondta: a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.
Diákkéselések, halállisták
Diákkéselések és halállistát készítő fiatalok ügye rázta meg az utóbbi években Győr-Moson-Sopront. Egyre gyakoribbak, hogy 14 év alatti gyerekek követnek el súlyos bűncselekményeket. Néhány ügyet már lezártak, viszont több még mindig folyamatban van. A napokban egy 13 éves fiú támadta meg édesanyját és nagymamáját Gönyűn, ami ismét országos visszhangot keltett. A késelő diákok egyesek szerint enyhe büntetést kaptak. Olvassa el szombati összeállításunkat.