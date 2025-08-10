Gönyűi késelés, lebukott rollertolvaj, vasúti baleset - Többen sérültek meg, kerültek kórházba a héten

Hétfőn szelektív hulladékgyűjtő sziget lángolt Révfaluban, a Hédervári úton, a Bon Appetit étterem mellett. A tűzoltók, a helyszínre érkezést követően gyorsan eloltottak a lángokat. Ugyancsak hétfőn, közvilágítási oszlopnak ütközött egy kisteherautó Győrben, a Báthori út és a Szövetség utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a járművet. A baleset helyszínéről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba

Balesetek, tűzesetek - Volt dolguk a héten a lánglovagoknak, számtalan helyszínre riasztották őket Győr-Moson-Sopronban.

Forrás: MW

Balesetek, tűzesetek

Kedden, megrázó újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnalban történt vérengzés kapcsán. A gönyűi késelés elkövetőjének nem csak otthon, de az iskolában is gondjai lehettek. Kristóf a tettéért, a kora miatt maximum 4 év javítóintézeti nevelést kaphat. Hétfőn számoltunk be a gönyűi késelésről: Egy 13 éves fiú vasárnap éjjel kést ragadott és kisebb vérengzést rendezett szülői házában. Édesanyját és nagymamáját sebesítette meg több késszúrással, majd maga jelentette az esetet a rendőrségnek. A mentők a helyszínre érve 47, illetve 68 éves áldozatot életben találták - életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel kerültek kórházba. Életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. A fiút elfogták, és hétfőn le is tartóztatták, jelenleg javítóintézetben várja az ügy folytatását. Az esetről a fiú, Kristóf édesapja reggelig mit sem tudott, épp a munkából ért haza, amikor a helyszínen szembesült kisebbik gyermeke tettéről.

Megrázó események Gönyűn

Csúnya balesetek

Frontális ütközés

Szerdán arról írtunk portálunkon, hogy pár óra alatt lebukott egy rollertolvaj Sopron környékén. Egy férfi a lövői vasútállomásról vitt el egy elektromos rollert. A rendőrök rövid időn belül gyanúsítottként hallgatták ki.

Fotó: Cs.K.A

Ugyancsak szerdán letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 8136-os út 40-es kilométerénél, Bőny külterületén. A gépkocsi az oldalára borult. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

Mint arról mi is beszámoltunk, szerdán két autó ütközött frontálisan Jobaházánál, többen kórházba kerültek. A csúnya balesetben két személyautó karambolozott. Az egyik Jobaháza felől érkezett és feltehetően a gyorsforgalmi autóútra akart a vezetője felkanyarodni. Ám, Farád felől is akkor ért oda az Opel és a két jármű összeütközött. Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy 40 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban, míg egy 50 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.