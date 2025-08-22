Balesetek az M1-esen, feltorlódtak az autók

Baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon a 35-ös km-nél. Több autó ütközött Bicske térségében. A belső sávot lezárták a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A torlódás meghaladja a 3 km-t.

Baleset történt az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 22-es km-nél Biatorbágy térségében is. A forgalom itt is 1 sávon halad, a torlódás több mint 3 km.