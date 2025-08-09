augusztus 9., szombat

Emőd névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

48 perce

Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M1-esen, Lébénynél - Mindkét irányban lezárták a belső sávot

Címkék#M1-es autópálya#Katasztrófavédelem#baleset#autópálya

A törmelék a másik pályatestre is átszóródott.

Kisalföld.hu
Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M1-esen, Lébénynél - Mindkét irányban lezárták a belső sávot

10:15: Lébénynél mindkét irányban lezárták a belső sávot

Az M1-es autópályán,
- Hegyeshalom irányába, Biatorbágy térségében a 22-es km-nél két személyautó karambolozott a terelésben. Egy sávot elfoglalnak, de a forgalom két sávon kitudja kerülni. 1-2 km-es lassulás tapasztalható.
- szintén Hegyeshalom felé, Győr térségében az elválasztó sávot kaszálják, ezért a 107-es és a 129-es km között a belső sávot szakaszosan lezárják. 3 km-es a torlódás.
- Távolabb, Lébény térségében a 147-es km-nél egy teherautó átszakította a belső szalagkorlátot. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, 3 km-es a torlódás mind a két oldalon –írja az Útinform.

Korábban: Átszakította a belső szalagkorlátot egy kamion az M1-es autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Mosonmagyaróvár felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.

A baleset következtében a törmelék a Budapest felé tartó pályatestre is átszóródott. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a jármű áramtalanítását. 

Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol a Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu