Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M1-esen, Lébénynél - Mindkét irányban lezárták a belső sávot

10:15: Lébénynél mindkét irányban lezárták a belső sávot

Az M1-es autópályán,

- Hegyeshalom irányába, Biatorbágy térségében a 22-es km-nél két személyautó karambolozott a terelésben. Egy sávot elfoglalnak, de a forgalom két sávon kitudja kerülni. 1-2 km-es lassulás tapasztalható.

- szintén Hegyeshalom felé, Győr térségében az elválasztó sávot kaszálják, ezért a 107-es és a 129-es km között a belső sávot szakaszosan lezárják. 3 km-es a torlódás.

- Távolabb, Lébény térségében a 147-es km-nél egy teherautó átszakította a belső szalagkorlátot. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, 3 km-es a torlódás mind a két oldalon –írja az Útinform.

Korábban: Átszakította a belső szalagkorlátot egy kamion az M1-es autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Mosonmagyaróvár felé vezető irányban –írja a Katasztrófavédelem.

A baleset következtében a törmelék a Budapest felé tartó pályatestre is átszóródott. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a jármű áramtalanítását.

Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol a Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom.