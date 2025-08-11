Árokba hajtott egy furgon a 85-ös főúton – Félpályás az útzár

Lesodródott az úttestről és árokba hajtott egy furgon a 85-ös főút babóti lehajtójánál. A 40-es kilométernél balesetet szenvedett járműben csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzá. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították gépkocsit. A főút forgalmában fennakadás tapasztalható – írja a Katasztrófavédelem.