Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy furgon a 85-ös főúton – Félpályás az útzár
A 40-es kilométernél, Babót közelében történt a baleset.
Forrás: olvasó
Lesodródott az úttestről és árokba hajtott egy furgon a 85-ös főút babóti lehajtójánál. A 40-es kilométernél balesetet szenvedett járműben csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzá. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították gépkocsit. A főút forgalmában fennakadás tapasztalható – írja a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre