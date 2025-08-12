augusztus 12., kedd

53 perce

Árokba csúszott egy autó Kapuváron

Forgalmi akadály alakult ki az úton.

Árokba csúszott egy autó Kapuváron

Árokba hajtott egy személyautó Kapuváron, a Vasút soron. A járműben egy ember utazott, ő ki tudott szállni. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit, és megszüntették a forgalmi akadályt - írta a katasztrófavédelem.

