Közlekedés
8 órája
Árokba csúszott egy autó Kapuváron
Forgalmi akadály alakult ki az úton.
Árokba hajtott egy személyautó Kapuváron, a Vasút soron. A járműben egy ember utazott, ő ki tudott szállni. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit, és megszüntették a forgalmi akadályt - írta a katasztrófavédelem.
