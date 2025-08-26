augusztus 26., kedd

Izsó névnap

13°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Árokba borult egy kisbusz az M1-esen, Hegyeshalom közelében

Címkék#m1#kisbusz#baleset#autópálya

A Budapest felé vezető oldalon, Hegyeshalom közelében dolgoztak a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Árokba borult egy kisbusz az M1-esen, Hegyeshalom közelében

Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt közölte, hogy a helyszínről három személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Árokba borult egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hegyeshalom térségében, a 166-os kilométerszelvénynél. A jármű egy trélert is vontatott. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a tréleren szállított személyautót is. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu