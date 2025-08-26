Közlekedés
3 órája
Árokba borult egy kisbusz az M1-esen, Hegyeshalom közelében
A Budapest felé vezető oldalon, Hegyeshalom közelében dolgoztak a tűzoltók.
Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt közölte, hogy a helyszínről három személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Árokba borult egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hegyeshalom térségében, a 166-os kilométerszelvénynél. A jármű egy trélert is vontatott. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a tréleren szállított személyautót is. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.
