Árokba borult egy kisbusz az M1-esen, Hegyeshalom közelében

Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt közölte, hogy a helyszínről három személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Árokba borult egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hegyeshalom térségében, a 166-os kilométerszelvénynél. A jármű egy trélert is vontatott. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a tréleren szállított személyautót is. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.