1 órája
Áram elosztószekrénynek ütközött Mosonszentmiklóson – keresi a rendőrség
Július 17-én ismeretlen időben Mosonszentmiklóson, a Rizling utcában, a Csepete út kereszteződésél vélhetően közlekedési baleset következtében a K5-ös áram elosztószekrény megrongálódott.
Az áram elosztószekrényben okozott kárt – keresik
Az ismeretlen sofőr – ismeretlen körülmények között – járművével neki ütközött az elosztószekrénynek, majd a balesetet követően adatai hátra hagyása és bejelentés nélkül a helyszínt elhagyta. Személyi sérülés nem történt, azonban anyagi kár keletkezett.
A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya:
- a Győr Szövetség utca 17. szám alatt vagy az
- 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszám valamelyikén.
Továbbá bejelentés tehető a névtelenség megőrzésével a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának:
- a 06-96-417-329-es hívószámán, illetve az
- ingyenesen hívható 06-80-555-111-es telefontanú zöldszámon, vagy a
- 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.