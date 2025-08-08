Áram elosztószekrénynek ütközött Mosonszentmiklóson – keresi a rendőrség

Július 17-én ismeretlen időben Mosonszentmiklóson, a Rizling utcában, a Csepete út kereszteződésél vélhetően közlekedési baleset következtében a K5-ös áram elosztószekrény megrongálódott.

Az áram elosztószekrényben okozott kárt – keresik

Az ismeretlen sofőr – ismeretlen körülmények között – járművével neki ütközött az elosztószekrénynek, majd a balesetet követően adatai hátra hagyása és bejelentés nélkül a helyszínt elhagyta. Személyi sérülés nem történt, azonban anyagi kár keletkezett.