Baleset

1 órája

Áram elosztószekrénynek ütközött Mosonszentmiklóson – keresi a rendőrség

Áram elosztószekrénynek ütközött Mosonszentmiklóson – keresi a rendőrség

Július 17-én ismeretlen időben Mosonszentmiklóson, a Rizling utcában, a Csepete út kereszteződésél vélhetően közlekedési baleset következtében a K5-ös áram elosztószekrény megrongálódott. 

Az áram elosztószekrényben okozott kárt – keresik

Az ismeretlen sofőr – ismeretlen körülmények között – járművével neki ütközött az elosztószekrénynek, majd a balesetet követően adatai hátra hagyása és bejelentés nélkül a helyszínt elhagyta. Személyi sérülés nem történt, azonban anyagi kár keletkezett.

A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya:

  •  a Győr Szövetség utca 17. szám alatt vagy az 
  • 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszám valamelyikén. 

Továbbá bejelentés tehető a névtelenség megőrzésével a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának:

  • a 06-96-417-329-es hívószámán, illetve az 
  • ingyenesen hívható 06-80-555-111-es telefontanú zöldszámon, vagy a 
  • 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

 

