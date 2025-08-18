71 eseményhez vonultak a tűzoltók a múlt héten

Személyautó és motorkerékpár ütközött hétfő délben Sopron térségében, az M85-ös autóút és a 84-es főút csomópontjánál. A soproni hivatásos tűzoltók a rendőrségi helyszínelést követően megszüntették a forgalmi akadályt és megtisztították az úttestet. A motoros súlyos sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították a mentők. Az autóban utazók nem sérültek meg.

Árokba hajtott egy furgon hétfő délután a 85-ös főút 40-es kilométerénél, a babóti lehajtónál. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A furgon vezetőjét könnyű sérülésekkel szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai. A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a forgalom tűzoltói irányítás mellett félpályán haladt.

Ötszintes társasház második emeleti erkélyén égett egy farost lemez kedd délután Sopronban, a Határőr utcában. A soproni hivatásos tűzoltók helyszínre érkezéséig a szomszédok eloltották a tüzet. A tűzoltó egységek létraszeren keresztül vízsugárral visszahűtötték az érintett területet, majd hőkamerával átvizsgálták az erkélyt. Az érintett lakás lakói nem tartózkodtak otthon a tűz keletkezésekor.

Száraz fű égett mintegy háromszáz méter hosszan szerda délután az M1-es autópálya 125-ös kilométerszelvényénél, Győr térségében, a főváros felé tartó oldalon. A győri hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.

Árokba hajtott egy személyautó csütörtök délután a 8518-as úton, Hegykő és Fertőszéplak között. A sopronkövesdi hivatásos és a hegykői önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsit, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Az autóban csak a gépjárművezető utazott, őt kórházba szállították a mentők. A mentés ideje alatt a forgalom egy sávon, tűzoltói irányítás mellett haladt.

Árokba hajtott és felborult egy személyautó péntek délután Öttevénynél, a 1402-es út 1-es kilométerénél. A lébényi hivatásos tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították a járművet. A gépkocsiban csak egy ember utazott, nem sérült meg.

Összeütközött két személyautó szombat este a 84-es és 85-ös főút csomópontjában, Nagycenk közelében. Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik az úttesten akadályozta a forgalmat. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat és közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében és az úttest megtisztításában. A két autóban összesen négyen utaztak, egyiküket könnyű sérülései miatt kórházba szállították a mentők.