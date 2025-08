11 éves kislányt molesztált a házaspár, súlyosabb büntetést kaphatnak

A vádlottak 2011-ben kötöttek házasságot. Közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból 2008-ban és 2010-ben született fiúkat, illetve a 2017-ben született közös lányukat. A család gyakran költözött, előfordult, hogy a lakóhelyükön rágcsálók is voltak, a falak, tányérok, ruhák penészessé váltak. A vádlottak között rendszeres volt a vita, tettlegesség, gyakran kiabáltak a gyerekekkel is, bántalmazták őket. Többször hosszabb időre egyedül maradtak a gyerekek, ilyenkor a legnagyobb fiúnak kellett vigyázni a testvéreire. Az anya zavart, kiszámíthatatlan viselkedése miatt a gyerekek félelemben éltek.

A nő korábbi házasságából 2007 januárjában született lányt 2010 októberétől a nagymama nevelte, az anyával a kapcsolattartásra ritkán került sor. Az egyik ilyen alkalomkor 2018-ban a vádlottak szexuális kapcsolatot létesítettek a lány előtt, s ebbe megpróbálták őt is bevonni. A gyerek tiltakozott, azonban ennek ellenére a férfi vele szexuális cselekményt végzett, amit az anya is látott, aki ezt követően arra kényszerítette a lányát, eltűrje, hogy a férfi vele további, más jellegű szexuális cselekményt is végezzen.

Egy újabb kapcsolattartás során 2019-ben az anya alkoholt itatott a lányával, majd a sértett jelenlétében közösültek a vádlottak, utána pedig a férfi a sértett tiltakozása ellenére, az anya tudtával ismét szexuális cselekményt végzett a lánnyal.

A Győri Törvényszék a vádlottakat 2 rendbeli szexuális erőszak bűntette és 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte. Mindkettőjüket 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá végleges hatállyal bármely olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A vádlottak szülői felügyeleti jogát megszüntette.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak büntetésének súlyosításáért, a vádlottak és a védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a házaspár nem csak a büntetőjogi törvényt, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért hosszabb tartamú büntetést érdemel.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.