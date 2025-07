Harc a lángokkal: Tét és Felpéc között is ég a száraz fű, hét település tűzoltóit riasztották - Képgaléria

Forrás: Katasztrófavédelem

Korábban: Körülbelül három hektáron gyulladt meg a tarló Győrszemere és Tét között –írja a Katasztrófavédelem. Mint írják: a tűz egy erdőt is elért.

A helyszínre Győrből hivatásos, Győrszemeréről és Tétről önkéntes tűzoltók vonultak.

A rajok már körülhatárolták a tüzet.

Forrás: Katasztrófavédelem

Több a tűz a szabadban

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, július 5-én, Felpéc és Tét között kapott lángra a tarló. Akkor a tűz egy akácosra is átterjedt, ahol összehordott fakupacok is égtek. A győri, a csornai és a pannonhalmi hivatásos, valamint a téti, az abdai és a győrszemerei önkéntes tűzoltókat riasztották a helyszínre. Az egységek hét vízsugárral oltották el a lángokat. Ugyanezen a napon szintén tarlóégéshez vonultak a mosonszolnoki önkéntes tűzoltók is. Szerencsére nagyobb baj nem lett a tűzből.

Nemrég az aratási bizottság tett ki fontos felhívást a sok tűzesettel kapcsolatban.