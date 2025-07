Élmények a gyerekeknek – Közlekedésrendészeti tábor

Július közepén a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával a Győri és Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság baleset-megelőzési titkárai, Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy és Családi Katalin rendőr törzszászlós öt nap alatt 26 gyerkőcnek szereztek rengeteg élményt.

Forrás: police.hu

A bentlakásos nyári programnak otthont adó Győrújbaráti Gyermektáborban a közlekedésbiztonság csak a kezdet volt, itt a hivatások kapui nyíltak meg, valódi értékeket adva a résztvevő gyerekeknek.

Azonban ez a tábor nem csupán arról szólt, hogy közlekedjünk biztonságosan. Hanem arról is, hogyan legyünk felelősségteljesek egymással. Egy hét alatt a táborozók minden nap új arcát láthatták a hivatásos szolgálatok világának:

A Tevékenység-irányítási Központban testközelből nézték meg azt a komplex folyamatot, ahogy az ügyeletes kollégák dolgoznak. Átbeszélték, miként működik a 112-es segélyhívó rendszer. Miként és mikor is kell hívni rendőrt, mentőt, katasztrófavédőt, akik aztán a vonal másik végéről utasításokat adva irányítják az egységeket.

A Győri Mentőállomáson mentőorvosokkal, tisztekkel és ápolókkal találkozhattak, akik körbe vezették a fiatal vendégeiket, és még a különböző mentő járművek felszereléseit is megmutatták. Az ott töltött idő alatt a gyerekek többször látták, tapasztalták, hogy milyen gyorsan indulnak útnak az életmentők.

A vízi rendőrök Győr szívében, a Mosoni-Dunán több motorcsónakkal és a hajóval várták a fiatalokat. Majd a folyón közösen teljesítettek szolgálatot, mely közben a nyári fürdőzés és a vízen tartózkodás szabályairól tanultak.

Az intézkedéstaktikai és fegyverbemutató során pedig választ kaptak az örök kérdésre: „Mi van a rendőr övén?” és azt mikor, hogyan használhatják kollégáink.

A hét kihívásokat is tartogatott, félelmet és a magasságot legyőzve a győri városháza 59 méter magas tornyába is feljutottak a táborozók. A kilátóból más perspektívából látták a várost – és talán kicsit önmagukat is.

A napközbeni interaktív foglalkozások mellett barátságok születtek, és a szórakozásra is jutott idő, közös játék, fürdőzés, tánc, esti beszélgetés - ahogyan egy igazi nyári kalandhoz illik.