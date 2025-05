Különös eset 29 perce

Hibázott a rendőrség, rengeteg autós bírságát szüntetik meg

Különös esetről számolt be a vaol.hu. Az ausztriai Mautern an der Donauban egy sebességmérés során 78 közlekedési bírságot szabtak ki tévesen, mivel a rendőrség azt hitte, hogy az úton a sebességkorlátozás 50 km/óra helyett 30 km/óra. A bírságokat visszafizetik és azt is elismerték, hogy a rendőrség hibázott.

Alsó-Ausztriában évente közel 1,5 millió gyorshajtási szabálysértést regisztrálnak. Ebből Mautern an der Donauban áprilisban 78 feltételezett autóst kaptak gyorshajtáson, annak ellenére, hogy valójában nem vezettek túl gyorsan. Kiderült: a rendőrség hibázott - közölte a vaol.hu a noe.orf.at írása alapján. Tévedett a rendőrség, visszatérítik az autósoknak a téves sebességmérést. Forrás: noe.orf.at. Tévedett a rendőrség: mégsem hajtottak gyorsan? A rendőrség megerősítette, hogy a sofőröket véletlenül megbírságolták, mert az 50 km/h-s zónát összekeverték a 30 km/h-s zónával. A kremsi járási hatóság szerint a méréseket mobil radarral végezték a Baumgartner Straße magasságában. Két héttel később bejelentették, hogy a rendőrség tévedésből 30 km/h-ra állította be a sebességkorlátozást. Időközben intézkedéseket tettek. „Minden olyan személyt, aki nem követett el közigazgatási szabálysértést, mert nem lépte túl a ténylegesen megengedett 50 km/h sebességhatárt, már értesítettünk arról, hogy az eljárást megszüntettük” – mondta Matthias Schram kerületi adminisztrátorhelyettes. Az átutalt összegeket visszatérítik. Hogy pontosan miért hibázott a rendőrség, arról további részleteket a vaol.hu cikkében olvashatnak.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!