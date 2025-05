Elsodorta a motorost a sávot váltó autós az M85-ösön, súlyos sérüléseket szenvedett

Motoros balesetről osztott meg videófelvételt közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A motoros baleset az M85-ös főúton történt április végén, Csorna közelében. A motoros súlyosan megsérült, mert egy autós sávváltás közben elsodorta. Az esettel kapcsolatban a MKIF Zrt. felhívta a figyelmet arra, hogy a kétkerekű járművek megjelenésével körültekintőbbnek kell lenni az utakon.

Az M85-ös autóúton történt a motoros baleset. A sávot váltó autó elsodorta a kétkerekű járművet.

"A jó idő beköszöntével megkezdődött a motoros szezon is, egyre több a kétkerekű jármű az utakon (és itt nem a rollerekre gondolunk)-írja a társaság, majd kitér a konkrét balesetre is: az M85-ös autóúton történt április utolsó napján. A középső sávban érkező autó sofőrje nem nézett a jobb oldali visszapillantó tükörbe, nem győződött meg arról, hogy szabad-e a sáv, és sávváltáskor elsodorta a mellette haladó motorost. "Ebben a balesetben egy fő súlyos sérüléseket szenvedett, de ez az egész könnyen tragédiával is végződhetett volna"-jelzi a zrt.

– A motorokkal - adottságaik miatt - könnyebben és gyorsabban lehet irányt váltani, mozgásuk dinamikusabb, nehezebben észrevehetőek, ezért is fontos, hogy autósként sávváltáskor is, haladáskor is külön figyeljünk rájuk! A közlekedés Társas-játék, a kölcsönös figyelem elengedhetetlen a biztonságos utazáshoz-figyelmeztet az MKIF Zrt.

Ezzel a balesettel foglalkozott az M85-M86 útinformációk elnevezésű közösségi oldal is, mely a két gyorsforgalmiról oszt meg híreket.

"Az M85-ös autóút 22-es kilométerénél, egy sávváltás során egy Győr irányban haladó autós elsodort, egy szabályosan közlekedő motorost. A motoros elcsúszott, a járműve a szalagkorlátnak csapódott. A motoros szerencsére túlélte – lábsérüléssel, eltört lábujjal szállították kórházba"-tájékoztat az oldal.

Az M85-M86 útinformációk közösségi oldal felvétele a baleset után készült.

Motoros baleset az autóúton

A továbbiakban ennek szerkesztői is leírják: – A jó idő beköszöntével egyre több motoros van az utakon. Ők sebezhetőbbek, nehezebben észrevehetők – de ugyanolyan közlekedők, mint Te is. Vegyétek figyelembe a napsütés okozta elvakítást, vagy korlátozott látási viszonyokat! A jó idő beálltával számítani kell arra, hogy megnövekedik a forgalom, és sok külföldi, nyaralni induló jelenik meg térségünkben. Lakó autók felpakolt személygépkocsik, fáradt utazók és csapatban motorozók. Ne megszokásból vezess! Figyelj a környezetedre!