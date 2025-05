Molotov koktéllal akarta felgyújtani az asszonyt - Benzin helyett gázolajat töltött Sopronban

Tizenhat év fegyházbüntetésre ítélték és feltételesen sem szabadulhat a Győri Törvényszék elsőfokú, nem jogerős döntése szerint az a férfi, aki 2022-ben Molotov-koktéllal akarta felgyújtani soproni volt párját és az üzletet, amiben dolgozott. Miközben az ügyben eljárás folyt, bűnügyi felügyelet alá helyezték Parasznyán egy ismerősénél, akit viszont 2023 év végén több szúrással megölt. A két ügyet egyesítve hoztak ítélet csütörtökön. A fellebbezések miatt az ítélőtáblán folytatódik a per, viszont addig rácsok mögött marad a korábban két ittas vezetésért büntetett Sándor.

Molotov-koktél miatt lehet el sem ítélték volna, ha közben nem gyilkol Sándor. Fotó: S.R.

Molotov-koktéllal akarta felgyújtani az asszonyt

A két életellenes bűncselekmény miatt több ember sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítélték el, melyből az egyik kísérleti szakaszban maradt, míg a Molotov-koktél miatt közveszélyokozás miatt is elítélték.

Sándor élettársa 2022 nyarán egy soproni boltban dolgozott, amikor is a férfi ittasan ment be hozzá és rá akarta bírni a nőt, hogy újra egy párt alkossanak, azonban ez nem sikerült. A férfi haza ment, és egy zoknit, valamint egy pálinkás üveget vett magához, majd biciklivel elhajtott a közeli OMV benzinkútra. A kútkezelőnek azt mondta, megy és felgyújtja az asszonyt. A férfi nem vette komolyan, közben pedig Sándor - 606 forint értékben - a palackba gázolajat töltött, majd fizetés nélkül távozott. Érdekesség, hogy a rendőrség lopás miatt sosem indított eljárást, így az nem képezte az ügy tényállását.

Benzin helyett gázolajat lopott

Szerencse, hogy nem benzint töltött a palackba, mert akkor bizony az első próbálkozásra is a nőre robbantotta volna az üzletet és mivel csak egy kijárat volt, nagy eséllyel bent is égett volna. Többször is próbálkozott a gázolajos palack begyújtásával, de nem sikerült, ugyanis az csak 338 fokon gyullad meg.

A vádlott férfi a gyilkosságot, először beismerte, azóta viszont tagad. Különböző történeteket talált ki. Fotó: S.R.

Több szúrással ölte meg befogadóját

A másik ügy 2023 decemberében történt, amikor is a férfi bűnügyi felügyelet alatt állt a Molotov-koktélos támadás miatt. A férfi lakótársa régi ismerőse volt, rendszeresen italoztak, majd szóváltást követően több alkalommal megszúrta a férfit, aki a helyszínen elvérzett. Sándor mindig más vallomást tett. A történtek estélyén a rendőségen elmondta, hogy háromszor szúrt, majd később azt állította, hogy holtan találta otthon a férfit. A következő vallomásában pedig azt mondta, hogy a férfi ismét öngyilkos akart lenni, egy szúrással segített neki véghez vinni a tervét. A vádlott vélhetően azért állt elő ezzel a történettel, ugyanis korábban megesett, hogy a sértett öngyilkosságot kísérelt meg, amikor is Sándor talált rá és csillapította a férfi vérzését, valamint mentőt hívott hozzá.