32 közúti közlekedési baleset, 13 személyi sérülés – Az ünnepi hétvége rendőri intézkedései

A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrök az elmúlt 96 órában összesen 32 közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amelyből 13 személyi sérüléssel végződött.

A szolgálatot ellátó állomány 12 személyt fogott el, akik közül kettőt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, nyolcat az ellenük érvényben lévő körözés alapján, egyéb ok miatt két fővel szemben intézkedtek. Előállítás 44 esetben történt, 11 embert bűncselekmény elkövetésén értek tetten kollégáink ittas vezetés miatt 19 fővel szemben intézkedtek, illetve egyéb ok miatt 14 személyt kísértek be az illetékes rendőrkapitányságra.

Az egyenruhások a megye útjain 1734 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, amely során 19 esetben mutatott pozitív eredményt a műszer.

Szabálysértési feljelentéssel 44 esetben éltek a járőrök, 52 személy esetében közigazgatási, míg 136 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy már kismértékű alkoholfogyasztást követően is az alábbi veszélyhelyzetek léphetnek fel a vezetés során:

Aki alkohol fogyasztását követően ül volán mögé, annak szűkül a látótere, így nehezebben veszi észre a fontos ingereket. A látás megromlása általában nem tudatosul, ezért különösen veszélyes. Az ittas sofőr azt hiszi, hogy a látása tökéletes, és ennek megfelelően vezet.

A mozgásai pontatlanabbá válnak. Vezetés közben nagy szükség van a kéz- és lábmozgások pontos irányítására, összerendezésére. Alkohol hatása alatt a sofőrök nem érzékelik időben a jármű kismértékű, oldalirányú kitéréseit, a megfelelő kormánykorrekciót késve hajtják végre, ennek következtében a kocsit nem tudják egyenesen tartani az úton.

Alkohol hatására a döntési idő meghosszabbodik, a hibás döntések száma növekszik, csökken a felelősségérzet és az önkontroll.

Kérik, hogy a közlekedési balesetek elkerülése érdekében az útkereszteződésekhez érve körültekintőbben vezessenek, az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” és az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblákra kiemelt figyelmet fordítsanak!

Közlekedjenek türelmesen, a reggeli és délutáni csúcsidőben még fokozottabban figyeljenek egymásra! A volán mögül igyekezzenek megérteni a másik sofőr vagy gyalogos szándékát, bosszankodás és türelmetlenség helyett legyenek előzékenyek, segítőkészek!