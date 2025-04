A kapuvári vérengző kutyák Kisséknél is gyilkoltak: birkát, kecskét és kacsákat is - videó

- Röviddel a mi esetünk után hallottam, hogy Szabóéknál is hasonló dolgok történtek. Az ügy nagy nyilvánosságot kapott, sokan hozzászóltak a közösségi oldalakon az ezzel foglalkozó bejegyzésekhez. Többen is leírták, hogy ők is találkoztak már a kutyákkal, bicikliseket támadtak, gyalogosakat ijesztegettek, a gyerekek is félnek. Azt gondolom, ha már a nálunk történteket komolyabban vették volna az illetékesek, talán a Szabó családnál nem ismétlődik meg a támadás és az ő birkáik ma is élhetnének. Most azt várom, hogy komoly intézkedések lesznek, mert ezt a helyzetet meg kell szüntetni. Felelőtlen tulajdonos miatt nem retteghet egy egész városrész-fejtette ki véleményét Kiss Attila.

Megrázó felvételeket is kaptunk: