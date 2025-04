Online csalások, külföldi bűnelkövetők nehezítik a helyi ügyészek munkáját

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vezetősége a beszámolójában kiemelte, hogy az egyre feszesebb gazdasági és humán keretek mellett feladatátcsoportosításokkal ugyan, de kiváló elhelyezési körülmények között folytathatta tevékenységét valamennyi, a vármegyében megtalálható ügyészi szervezet az elmúlt évben.

A felvételen balról jobbra: dr. Takács Péter főügyész, dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes és dr. Mészáros Tamás fellebbviteli főügyész. Fotó ügyészség

56 ország bűnelkövetői a megyében

A büntetőjogi szakági tevékenységet értékelve elhangzott, hogy a továbbra is kiemelkedő számú jogsegélyforgalom is rávilágít a határokon átívelő nyomozások nehézségeire. Tavaly 56 ország állampolgárai követtek el bűncselekményeket hazánkban. Az online csalások által generált kihívások tavaly sem csökkentek, még mindig négyszer-ötször annyit regisztráltak tavaly, mint a korábbi években. Mindemellett soha nem látott mértékben kell szembenézniük az ügyészségeknek is a folyamatos, egyre gyorsuló jogszabályváltozásokkal is.

Bezárt börtönök nehezítik az ügyészség munkáját

A büntetésvégrehajtás terén bekövetkezett változások - mint például az intézménybezárási hullám és a büntetésvégrehajtási törvény - a vármegyét sem kerülték el. Jól tudjuk, hogy tavaly nyár vége óta nem fogad egy rabot sem a győri börtön. Ezért a szabadságvesztés végrehajtások rendjét is érintette a módosítás, melyek egyrészt infrastrukturális nehézségeket, másrészt újabb, fogvatartotti kategória besorolásokkal kapcsolatos ügyészi feladatokat is generáltak. Emellett az ügyészek a közérdekvédelmi szakterületen is változatlan intenzitással látják el feladataikat, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekvédelem, a környezetvédelem és a szabálysértés területén.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség vezetősége kiemelt figyelmet szentelt az évértékelőn a munkatársak időszerűségi, hatékonysági eredményeinek. Ezzel összefüggésben rámutattak a szakszerű ügyészi fellebbezések szükségességére, mely sok esetben a másod- és harmadfokú siker záloga.

Kiemelkedő a megyei ügyészségek működése

Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes méltatta a Győr-Moson-Sopron vármegyében működő ügyészségek teljesítményét, kiemelte az itt végzett munka magas színvonalát, eredményességét. - A veszélyek korát éljük, melyre a 2021. év óta egyre növekvő regisztrált bűncselekmények számából és a szintén növekvő büntetőeljárások számából is következtetni lehet. Ugyanakkor várhatóan az ügyészség demográfiai adatai is kihívások elé állítják a szervezetet a következő évtizedben - emelte ki.