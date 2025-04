A vádirat szerint a 29 éves nő még 2024 márciusában internetes oldalon hirdetett szexuális szolgáltatást. A hirdetésre jelentkezett a sértett, aki megbeszélte a terhelttel, hogy ő és egy barátja vennék igénybe a szolgáltatást, ezért a nő hozza egy barátnőjét is.

Szexuális szolgáltatást ígértek, végül megléptek a pénzzel és megverték a sértettet.

Fotó: Shutterstock

Szexuális szolgáltatást ígértek, verés lett a vége

Abban egyeztek meg, hogy a két nő két órára 600 eurot kér. A 29 éves és a 24 éves nő végül taxival ment a megbeszélt helyszínre úgy, hogy a taxiban ült két férfi ismerősük is. A két nő be is ment a házba, ahol a sértettek végül összesen 700 eurot adtak át nekik. Pár perc múlva azonban a terheltek azzal az indokkal, hogy ki kell fizetniük a taxit, kimentek, beültek a járműbe és elhajtottak a helyszínről.

A sértettek nem akarták annyiban hagyni a dolgot, vissza akarták szerezni a pénzüket. Ezért egy másik telefonról felhívták a terheltet és új kuncsaftként bemutatkozva megegyeztek, hogy a nő a tartózkodási helyén fogadja őket.

A lakásnál végül az egyik sértett csöngetett be, az ajtót a 24 éves nő nyitotta ki, aki felismerte a sértettet és beszaladt a lakásba. Az utána lépő sértettnek azonnal nekirontott a nőkkel lévő 32 éves férfi, több alkalommal ököllel fejen ütötte, a földre lökte és folytatta az ütlegelését. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a két nő ellen csalás vétsége, a férfi ellen súlyos testi sértés miatt emelt vádat. A csalás büntetési tétele két évig terjedő, a súlyos testi sértés büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.